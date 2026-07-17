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Sassari.
18 luglio 2026 alle 00:45

Rapina un supermercato, si scusa e poi sparisce 

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Prima ruba e poi si scusa. Un rapinatore “gentiluomo” ha assaltato, ieri intorno alle 14.30, il supermarket Carrefour in via degli Astronauti. «È arrivato alla cassa- racconta una commessa- e ha estratto la pistola dicendo: “Datemi i soldi o sparo”». Indossava, secondo le testimonianze, felpa, guanti in lattice, cappellino e scaldacollo per coprirsi in parte il viso. Il suo atteggiamento, molto tranquillo, non ha fatto pensare all’inizio a una rapina. «Gli abbiamo chiesto se fosse uno scherzo», raccontano i dipendenti. Ma alla vista dell’arma puntata si sono resi conto della gravità della situazione e uno di loro è stato costretto ad aprire la cassa.

L’uomo, che sarebbe italiano, ha preso quanto vi si trovava riempiendosi le tasche per poi allontanarsi verso l’uscita. Prima di sparire però si è voltato verso i tre con un commiato inatteso. «Scusatemi, ha detto. E poi è andato via». Incamminandosi per le vie del quartiere Luna e Sole in uno dei pomeriggi più caldi di questo inizio d’estate.

Sul posto è arrivata una Volante per i primi passi dell’indagine. In cui, a parte quanto dichiarato dai lavoratori, conteranno le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza che hanno cristallizzato tutta la sequenza. Potrebbero aiutare anche quelle vicine, di altri esercizi commerciali, in grado forse di dare un’identità al rapinatore.

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