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Sa Dom’e Farra.
28 settembre 2026 alle 00:43

Ragazzi e over 60 a lezione di ballo sardo 

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Al via il nuovo corso di ballo sardo organizzato dal gruppo folk Città di Quarto. Per la prima lezione, nella suggestiva cornice di Sa dom’e Farra, si sono presentati in tanti, non solo persone avanti con l’età ma anche giovanissimi, perché “su ballu tundu” piace. A guidare i novelli ballerini, come sempre, c’è Gianni Orrù, presidente del gruppo Città di Quarto e organizzatore di Sciampitta, il festival internazionale del folklore che sabato ha chiuso i battenti della 41esima edizione con una serata dedicata alla presentazione di un libro dedicato alla festa di San Giovanni. «Questi corsi», spiega Orrù, «sono un’occasione per ritrovarsi, condividere passi, musiche e tradizioni che raccontano l’anima della Sardegna. Aspettiamo chiunque volesse trascorrere insieme una serata all’insegna della cultura, dell’amicizia e del divertimento. Perché non importa saper ballare, basta la voglia di partecipare». I corsi di ballo sardo sono inseriti nella rassegna Si Ghetat custu bandu organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu assieme a Femminas, Nodas e Boxis Campidanesas. Prossimo appuntamento mercoledì alle 18, con il laboratorio sartoriale; mentre il laboratorio di ballo sardo torna venerdì 2 ottobre. ( g.da. )

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