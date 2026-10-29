«Rafforziamo la posizione nel territorio» 

Ghilarza guarda al futuro e rilancia il suo ruolo di guida nel Guilcier e un segnale è arrivato dal via libera del Consiglio al Documento unico di programmazione triennale. «L’obiettivo è rafforzare Ghilarza come centro di riferimento per l’Alto Oristanese, migliorando la qualità della vita e valorizzando le risorse locali», ha dichiarato la sindaca Eugenia Usai. Tra le priorità: manutenzione stradale, sicurezza, miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica, cura degli immobili e completamento delle opere in corso.

Nella frazione di Zuri riflettori puntati sulla riqualificazione della piazza, spazi ricreativi, parco giochi e connessione internet. Per le politiche sociali si punta al sostegno a famiglie, anziani e persone fragili, con attenzione all’accessibilità abitativa e all’infanzia. In cantiere anche il rilancio dei luoghi di aggregazione, della Consulta dei giovani, del Consiglio dei ragazzi, la valorizzazione della biblioteca e dei novenari. Spazio poi alla collaborazione con le associazioni e al supporto a commercio, artigianato e agricoltura.

L’Aula ha infine ratificato alcune variazioni di bilancio: 6.400 euro in più per la gita a Carloforte, 2.500 euro regionali per l’accoglienza alla scuola primaria.

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