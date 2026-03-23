Raccolti mille mozziconi di sigaretta 

Oltre mille mozziconi di sigaretta raccolti durante l’iniziativa dell’associazione Plastic Free, che si è tenuta domenica a Vallermosa. In campo numerosi cittadini e il sindaco Francesco Spiga, l’assessora all’ambiente Cinzia Pasini, e la presidente della consulta giovanile Rebecca Pisanu. L’opera dei volontari si è concentrata nel parco Falcone e Borsellino, e nelle piazze Don Aldo Piga e San Lucifero. Al termine, i volontari hanno contato oltre un migliaio di mozziconi di sigaretta raccolti nel paese, un grande risultato. «È stata un’attività interamente dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, una tipologia di rifiuti molto presente nelle aree pubbliche e spesso sottovalutata per il suo impatto ambientale», ha spiegato Alberto Garau, promotore dell’iniziativa. «La giornata si inserisce in un progetto più ampio».

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