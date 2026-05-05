Raccolta di fondi per la famiglia Dessì 

Guspini si stringe attorno a una famiglia colpita da un dolore improvviso e devastante. In sole 24 ore, una raccolta fondi lanciata su Gofundme da due amiche di Mihaela Leon, compagna dello scomparso Marco Dessì, ha già superato i 6mila euro, segno tangibile della grande solidarietà della comunità reale e virtuale, con oltre 200 donazioni anche da 200 euro.

Le due amiche, Sabrina Cocco ed Elena Usai, si aprono e raccontano la storia del giovane: «I nostri amici si sono conosciuti e innamorati in Germania, lavorando insieme in una gelateria. Hanno deciso di costruire la loro vita nella terra d’origine di lui, la Sardegna. Dopo poco è arrivato il piccolo Dario, ma la vita ha messo subito davanti a loro prove difficili: da bambino ha dovuto affrontare una grave malattia, passando anni tra ospedali e cure. Oggi ha 10 anni, sta bene, va a scuola e ha ripreso la sua vita. Nel 2025 sono venuti a mancare anche i nonni paterni, un duro colpo soprattutto per Dario, che in loro trovava un punto di riferimento, dato che i nonni materni vivono in Romania. Poi, nella notte del primo maggio, la tragedia: Marco, dopo una lunga giornata di lavoro, ha perso la vita in un incidente mentre rientrava a casa, lasciando moglie e figlio nel dolore più profondo», raccontano. «Ora Mihaela, a soli 33 anni, si ritrova ad affrontare una vita senza il suo punto di riferimento e a crescere da sola il suo bambino. Questa raccolta fondi nasce per aiutarla ad affrontare le tante spese e alleggerire un carico che in questo momento è insostenibile. Anche il più piccolo gesto sarà per loro un segno concreto di affetto e vicinanza».

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