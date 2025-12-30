VaiOnline
Tortolì.
31 dicembre 2025 alle 00:38

Raccolta dei rifiuti, inaugurato il nuovo ecocentro 

Funzionale, completo e remunerativo. Fino a lunedì sul cancello d’ingresso dell’ecocentro di Baccasara c’era un cartello che autorizzava a conferire tutte le tipologie di rifiuti, fatta eccezione del secco. Da ieri, con l’inaugurazione del nuovo ecocentro, integrato con il vicino centro servizi, è possibile conferire anche quella frazione di rifiuto finora esclusa. Il nuovo ecocentro è di proprietà del Comune ed è stato cofinanziato da Regione e Comune.

Con la proprietà dell’area, il Comune beneficerà di un canone d’affitto dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana, al momento Formula Ambiente, di cui nei prossimi giorni verrà bandito il nuovo maxi appalto da 24 milioni di euro per otto anni.

«Se stiamo registrando dati sempre più incoraggianti sulla percentuale dei rifiuti differenziati lo dobbiamo ai tre tasselli cardine: educazione ambientale, sanzioni e qualità del servizio. Con l’inaugurazione del nuovo ecocentro - dichiara Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - interveniamo in maniera strutturale e concreta». Il nuovo ecocentro è dotato di ingresso e uscita separati per agevolare e velocizzare le operazioni di conferimento, limitando così le attese che, talvolta, soprattutto durante la stagione turistica, hanno provocato lunghe code all’esterno.

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
