Quelle transenne dimenticate 

Un anno fa c’era una base di cemento, oggi ci sono anche le transenne. E piazza Cambosu, in via della Pineta, continua ad aspettare una sistemazione definitiva. A sollevare nuovamente il problema sono i residenti, gli stessi che dodici mesi fa avevano chiesto al Comune di intervenire per eliminare quello che (giustamente) consideravano un pericolo, soprattutto per i bambini.

Al centro della piazza era rimasto il basamento della vecchia edicola, una piattaforma di cemento e con bordi e dislivelli sui quali era facile inciampare e cadere. Una presenza pericolosa in uno spazio frequentato quotidianamente dalle famiglie della zona. Dopo le segnalazioni il Comune era intervenuto: attorno alla base erano state sistemate le transenne per impedire l’accesso e ridurre il rischio di incidenti. Una soluzione provvisoria che, però, è diventata permanente. La richiesta è semplice: rimuovere la base di cemento, portare via le transenne e restituire alla piazza lo spazio occupato. Una questione di decoro.

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