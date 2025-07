«Quella pista ciclabile non si deve fare» 

L’Isola pedala, a Oristano forse. La “Ciclovia della Sardegna” da Cagliari e ritorno circumnavigando l’Isola comunque procede. Progetti e soldi non mancano compresi quelli destinati ai cinque chilometri che dalla stazione ferroviaria portano a viale Repubblica, margine ovest di Oristano che chiudono il cerchio all’interno della città.

«No totale»

«Se niente è cambiato rispetto a qualche anno fa, il nostro è un no totale: il progetto era e resta bocciato, se come mi pare di capire la situazione non è cambiata non è fattibile. Ribadiamo che la pista ciclabile nell’ambito urbano così come è stata disegnata non funziona perché elimina molti posti auto. Se il progetto è lo stesso non possiamo che ripetere la stessa considerazione: non s’ha da fare anche perché avevamo rinunciato a quel finanziamento», sentenzia l’assessore comunale alla Mobilità, Ivano Cuccu.

Il tracciato

Il tracciato, all’interno della città per arrivare a Tharros, muove in prossimità della stazione ferroviaria, procede per le vie Ricovero e Umbria dove verranno eliminati i parcheggi. Il secondo tratto si sviluppa su via Cilento e anche qui sul lato destro di stalli ne saranno eliminati altri, idem in via Sardegna. La pista attraversa un’area pedonale tra le vie Sardegna e Carnia per poi procedere per 240 metri lungo via Lazio sul lato destro della carreggiata. Il sesto tratto si svilupperà nel lato destro di piazza Italia occupati dagli stalli che ovviamente spariranno per poi attraversare via Lombardia.

In centro

La pista procederà per 110 metri su via Tirso con la soppressione di altri stalli, quindi su via Satta dove spariscono parte dii marciapiedi e parcheggi. Svolta sui via Diaz sino a raggiungere via Tharros dove terminerà il tratto progettato e approvato dalla Giunta Lutzu ma bocciato dall’attuale capeggiata da Massimiliano Sanna. A quel punto la ciclovia proseguirà lungo viale Repubblica per diramarsi in due tratti, quello nord che passerà per viale Repubblica e il tratto sud che si snoderà lungo via Carpaccio, Cavour, parco della Resistenza, via Delle Fosse Ardeatine per concludersi nuovamente con l’intersezione con viale Repubblica. Una scelta obbligata «risultando difficile eliminare i parcheggi anche lungo viale Repubblica», scrivono i tecnici.

Intanto la Ciclovia avanza, l’impresa ha transennato la pista che occuperà una fetta del parco di viale Repubblica e un tratto del parcheggio fronte campi di calcio di sa Rodia e piscina.

