Elezioni provinciali, la maggioranza tratta sull’ipotesi di rinvio 

La scadenza è perentoria. Entro luglio la presidente della Regione è tenuta a convocare i comizi per le elezioni provinciali di secondo livello che dovrebbero tenersi a settembre. Eppure, qualcuno nella maggioranza che sostiene la Giunta di Alessandra Todde pensa ancora che un ulteriore rinvio della tornata sia possibile. Di questo, in particolare, si discuterà al vertice di maggioranza che la governatrice ha fissato per martedì prossimo, subito dopo i lavori del Consiglio regionale. A premere per un rinvio sarebbe il M5S, mentre Pd e Progressisti sono assolutamente contrari, come già era risultato evidente all’ultima seduta del Consiglio, quando è stata approvata all’unanimità la proposta di legge nazionale per il ritorno all’elezione diretta di presidenti delle Province e Consigli provinciali.

Le dichiarazioni

In quell’occasione, Antonio Solinas (Pd) aveva ricordato alla Giunta due scadenze improrogabili: prima di tutto, la definizione degli ambiti territoriali alla luce dei referendum svolti e entro, ma soprattutto che «entro il 30 luglio devono essere indette le elezioni da svolgere entro il 30 settembre. Termini non rinviabili e preannuncio che saremo contrari ad una eventuale proposta di legge finalizzata al rinvio delle elezioni provinciali».

Per il capogruppo dei Progressisti Frasncesco Agus, «quello che è successo negli ultimi 20 anni passerà alla storia come un esercizio pessimo della nostra autonomia speciale». Per quanto riguarda la proposta nazionale, «non va analizzata per l’effetto che avrà, ma per il suo significato esclusivamente politico: rappresenta e certifica il pensiero della maggioranza e della minoranza di oggi sul tema delle Province». Per il consigliere, «le elezioni di secondo livello del 30 settembre, previste per legge, non sono in contraddizione con questo testo, ma viaggeranno affiancate». D’altra parte, ha inoltre sottolineato, «non è detto che l’iter parlamentare sia l’unica strada» da percorrere. Si tratta, ha concluso, «di ripristinare la democrazia locale».

