25 febbraio 2026 alle 01:07

Cinturrino: chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa 

Milano. È la «paura» che lo ha portato a premere il grilletto e a inquinare la scena del crimine. E quando ha capito che Mansouri stava morendo, ha realizzato le conseguenze a cui sarebbe andato incontro e ha «perso la testa». Dunque, «per mettere una toppa», ha chiesto al collega di andare in commissariato a prendere la borsa in cui dentro, come si è poi scoperto, c'era la finta Beretta. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo fermato per l'omicidio volontario del 28enne ucciso con un proiettile alla testa nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio, durante l'interrogatorio di convalida del fermo ha provato a riproporre la linea della legittima difesa ma non ha potuto negare la messinscena.

E si è detto rammaricato. «Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Per circa due ore, assistito dall'avvocato Piero Porciani, ha risposto nel carcere di San Vittore a tutte le domande del giudice Domenico Santoro e del procuratore Marcello Viola. Come ha riferito l'avvocato, «ha ammesso le sue responsabilità», ma ha affermato di non aver «mai fatto cose illegali». In sostanza ha «negato di aver chiesto il pizzo agli spacciatori: non ha mai preso un centesimo». Le accuse di taglieggiamento sono una «carnevalata», ha tagliato corto il suo legale e la stessa cosa ha sostenuto la compagna: «pura fantasia».

Versione però smentita dai colleghi che erano con lui quella sera, indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso: «Voleva che tirassero fuori droga e soldi, spacciatore e tossici». Non solo: Cinturrino era un «pazzo, uno che non stava bene», un violento, capace di chiedere soldi anche ad un disabile che frequentava il boschetto e di pestarlo «con accanimento» con un martello. Nelle prossime ore il Gip deciderà sulla richiesta di convalidare il fermo e applicare la misura del carcere, che appare scontata.

