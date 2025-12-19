VaiOnline
Il conflitto
20 dicembre 2025 alle 00:29

Putin non indietreggia: «Pace solo se Kiev rinuncerà ai territori» 

Il presidente attacca anche l’Europa per la “fallita rapina” ai beni di Mosca 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mosca. L'Unione europea «ha fallito la rapina» degli asset russi perché si è resa conto che «per i rapinatori le conseguenze possono essere dure». Vladimir Putin esulta per il mancato accordo al Consiglio europeo in apertura della tradizionale conferenza stampa e linea diretta con i cittadini di fine anno. Una kermesse di quattro ore e mezza in cui il capo del Cremlino ha risposto alle domande dei giornalisti, di persone in collegamento dagli angoli più sperduti del Paese e dei tanti rappresentanti di regioni e delle più svariate associazioni presenti. Un'occasione per ribadire che sui negoziati la Russia non fa marcia indietro.

Amici e nemici

Putin ha elogiato «i seri sforzi» per la pace in Ucraina di Donald Trump, che ha giudicato «sinceri». E ha aggiunto di essersi messo d'accordo con lui già al vertice di Ferragosto in Alaska. Ora, ha avvertito, «la palla è interamente nel campo dei nostri cosiddetti oppositori occidentali, del capo del regime di Kiev e dei loro sponsor europei». Quell'Europa che Mosca continua a considerare il vero ostacolo ai negoziati di pace e che ha cercato inutilmente di organizzare una “rapina” per impadronirsi dei suoi capitali congelati. «Ma non importa cosa rubino, prima o poi dovranno restituirlo», ha avvertito, preannunciando nuovi ricorsi nei tribunali per riavere gli asset.

Punti fermi

E sui territori, il leader russo ha mostrato di non voler fare alcuna marcia indietro: «Siamo pronti e disposti a porre fine a questo conflitto pacificamente, sulla base dei principi che ho delineato nel giugno del 2024 al ministero degli Esteri». Vale a dire, la rinuncia di Kiev a quattro regioni oltre alla Crimea e impegno formale dell'Ucraina a non entrare nella Nato. Putin ha poi liquidato la promessa del presidente Volodymyr Zelensky di tenere elezioni in Ucraina solo se gli alleati occidentali ne garantiranno la sicurezza. «Noi abbiamo tenuto le nostre elezioni, e la sicurezza ce la siamo garantita da soli», ha affermato. «Kiev può fare lo stesso. Potremmo sospendere i bombardamenti nel giorno delle elezioni. Ma loro devono garantire il diritto di voto ai 5-10 milioni di ucraini che vivono in Russia».

Ossigeno europeo

Nel mentre l'Ucraina riceverà i quattrini necessari per continuare a resistere all'aggressione russa grazie ad un prestito da 90 miliardi di euro garantito dal margine del bilancio Ue. Ovvero, in pratica, eurobond. È quanto hanno deciso i 27 al Consiglio Europeo, al termine di trattative culminate a notte fonda. L'ipotesi dell'uso dei beni immobilizzati russi si è invece schiantata contro irremovibilità del Belgio, che ha chiesto garanzie «illimitate» per proteggersi dalle possibili ripercussioni. Ed è una Caporetto politica che avrà degli strascichi tutti da capire, specialmente nella partita sul prossimo bilancio comunitario. Volodymyr Zelensky, pur avendo espresso una preferenza per la proposta della Commissione sugli asset, si è detto soddisfatto. «Sono grato a tutti i leader dell'Unione Europea: si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza». «È importante - ha proseguito - che i beni russi rimangano immobilizzati e che l'Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 