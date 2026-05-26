Può un’installazione essere luogo di ascolto? “Inter Pares” alla Mem 

Ancora sino al 30 maggio, gli spazi della Mem Mediateca del Mediterraneo di Cagliari accoglieranno “Inter Pares”, installazione immersiva e progetto artistico partecipato, ideato dal Collettivo Amori Difficili, con la direzione artistica di Francesco Bonomo, il supporto creativo di Daniel Dwerryhouse, la collaborazione dell’Accademia d’arte Vega.

Il progetto è un’esperienza artistica che unisce fotografia, narrazione sonora, ascolto collettivo e ricerca sociale. Non si tratta di una semplice installazione, ma di un luogo narrativo attraversabile, in continua relazione con il pubblico. “Inter Pares” significa letteralmente tra pari. Qui il Collettivo propone una definizione estesa di questo concetto, fino a toccare il cuore dell’esperienza umana: cosa ci rende uguali nella fragilità, nel desiderio di essere riconosciuti, nella necessità di incontrare l’altro? L’opera nasce dall’ascolto di più persone coinvolte in una serie di incontri e interviste. Durante questi dialoghi vengono realizzati ritratti fotografici scattati da Andrea Boccalini e registrazioni audio: la loro fusione costruisce il paesaggio emotivo dell’installazione.

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