VaiOnline
Liceo Motzo.
25 febbraio 2026 alle 01:06

“Puliamo il Mondo”, studenti in prima linea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata speciale per studenti e insegnanti del progetto Erasmus+KA122 “Pensieri, parole e azioni per un futuro sostenibile” del liceo scientifico Motzo che, insieme ai loro coetanei della scuola portoghese Morgado de Mateus di Vila Real, impegnati attivamente in un percorso didattico finalizzato all’adozione di un diverso stile di vita, hanno partecipato a “Puliamo il Mondo”.

Si tratta di un’iniziativa di volontariato ambientale di Legambiente, nata per sensibilizzare adulti e ragazzi sull’importanza di proteggere i territori da uno dei loro principali nemici: l’abbandono dei rifiuti, soprattutto di quelli costituiti da plastica. Assieme ai volontari del circolo Legambiente di Sinnai e con il patrocinio del Comune si sono dedicati alla pulizia di alcune aree parcheggio e delle passeggiate pedonali del lungomare Poetto.

«I ragazzi erano molto contenti del lavoro svolto», hanno spiegato le insegnanti. «In poche ore hanno raccolto molti rifiuti tra cui fazzoletti e tovaglioli di carta, cannucce e bicchieri di plastica, tappi di plastica, involucri di snack, caramelle e sigarette, scontrini fiscali, schede del gratta e vinci, tappi a corona e un numero altissimo di mozziconi di sigaretta. Si sono sentiti più consapevoli dei problemi riguardanti la salvaguardia di spiagge e mari e dell’ambiente in generale, da risolvere anche con il loro impegno quotidiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 