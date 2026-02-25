“Puliamo il Mondo”, studenti in prima linea 

Giornata speciale per studenti e insegnanti del progetto Erasmus+KA122 “Pensieri, parole e azioni per un futuro sostenibile” del liceo scientifico Motzo che, insieme ai loro coetanei della scuola portoghese Morgado de Mateus di Vila Real, impegnati attivamente in un percorso didattico finalizzato all’adozione di un diverso stile di vita, hanno partecipato a “Puliamo il Mondo”.

Si tratta di un’iniziativa di volontariato ambientale di Legambiente, nata per sensibilizzare adulti e ragazzi sull’importanza di proteggere i territori da uno dei loro principali nemici: l’abbandono dei rifiuti, soprattutto di quelli costituiti da plastica. Assieme ai volontari del circolo Legambiente di Sinnai e con il patrocinio del Comune si sono dedicati alla pulizia di alcune aree parcheggio e delle passeggiate pedonali del lungomare Poetto.

«I ragazzi erano molto contenti del lavoro svolto», hanno spiegato le insegnanti. «In poche ore hanno raccolto molti rifiuti tra cui fazzoletti e tovaglioli di carta, cannucce e bicchieri di plastica, tappi di plastica, involucri di snack, caramelle e sigarette, scontrini fiscali, schede del gratta e vinci, tappi a corona e un numero altissimo di mozziconi di sigaretta. Si sono sentiti più consapevoli dei problemi riguardanti la salvaguardia di spiagge e mari e dell’ambiente in generale, da risolvere anche con il loro impegno quotidiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA