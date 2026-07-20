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Parteolla e Basso Campidano.
21 luglio 2026 alle 00:15

Puddu presidente dell’Unione dei Comuni 

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Il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. È stato eletto ieri pomeriggio nella sede dell’ente a Serdiana, assieme al Consiglio di amministrazione composto, oltre che dal neo presidente, da Ivan Piras, sindaco di Dolianova; Maurizio Meloni, sindaco di Donori; Alessia Puddu sindaca di Serdiana; Claudio Suergiu, sindaco di Soleminis. È la prima volta che il Comune di Settimo San Pietro viene rappresentato alla presidenza dell’organo territoriale. Presidenti e componenti del Consiglio di amministrazione sono stati eletti all’unanimità, con Puddu che non ha però votato, astenendosi.

L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, regge alcuni importanti servizi come il Suape, la polizia locale e la raccolta dei rifiuti urbani. «Il problema prioritario», ha detto il neo presidente Puddu, «è oggi legato all’inadeguatezza dell’organico della polizia locale che garantisce il servizio nei sei Comuni dell’ente. Un problema che va risolto al più presto con le nuove assunzioni».Un territorio, quello dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, che si estende per oltre 220 chilometri quadrati: sei Comuni che raggiungono una popolazione complessiva di circa 21mila abitanti.

Un’economia retta dall’attività zootecnica, dalla coltivazione della vite e dell’olivo, e da attività commerciali e imprenditoriali legate anche alle attività commerciali e industriali e artigianali sorte negli ultimi decenni. ( r.s. )

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