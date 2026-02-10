Puc, i suggerimenti di cittadini e professionisti 

Obiezioni, rilievi, suggerimenti, critiche e riflessioni. Sono 115 le osservazioni sul nuovo Piano urbanistico comunale appena adottato, presentate da singoli cittadini, associazioni, ordini professionali, enti e istituzioni allo sportello consultivo “Conoscere, Osservare, Partecipare”, lo spazio di informazione e accompagnamento alla lettura attivato dal Comune.

L’iniziativa

Lo sportello, realizzato in collaborazione con il laboratorio di ecologia urbana “Enrico Corti” e ospitato alla Mediateca del Mediterraneo (Mem), si è svolto in quattro appuntamenti tra gennaio e febbraio ed è stato concepito come strumento partecipativo di supporto, finalizzato a rendere più accessibili e comprensibili i contenuti del Puc, orientare i cittadini tra gli elaborati, chiarire le modalità di presentazione delle osservazioni e raccogliere contributi, domande e segnalazioni informali.

Lo strumento

Come illustrato nel report conclusivo presentato alla Commissione urbanistica da Emanuele Pilia, che ne ha curato l'organizzazione, lo Sportello ha registrato 66 presenze complessive, con un elevato livello di partecipazione attiva e di soddisfazione da parte degli utenti, confermando l’utilità dello strumento come forma di mediazione tra complessità tecnica del Piano e diritto dei cittadini a essere informati e coinvolti nel governo del territorio.

Le osservazioni presentate saranno ora oggetto di istruttoria tecnica e valutazione nell’ambito della Conferenza di co-pianificazione prima del voto del Consiglio comunale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. L’esperienza dello Sportello consultivo rappresenta una sperimentazione positiva che l’Amministrazione intende valorizzare e sviluppare anche nei futuri processi di pianificazione urbana.

Esperienza positiva

«L’esperienza dello Sportello Puc dimostra quanto sia oggi indispensabile investire in spazi di partecipazione reale, informata e consapevole», afferma l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. «In un contesto politico segnato da conflitti, polarizzazioni e da una crescente fragilità delle democrazie liberali, il coinvolgimento attivo delle comunità nei processi decisionali non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e la qualità delle decisioni pubbliche».

Consiglio comunale

Nell’Aula, dopo aver trattato le interrogazioni, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità (32 su 32) l’atto di indirizzo sui Punti di Facilitazione Digitale. Poi è stata discussa la mozione di Alessandra Zedda (Lega) “Rivisitazione della viabilità in viale Marconi e zone limitrofe” che ha visto l’astensione dell’assessore uscente alla Viabilità Alessio Mereu. (a. a.)

