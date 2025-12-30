«Puc, cultura e Ztl Nel 2026 stadio e nuovo palazzetto» 

Il bilancio dell’attività del 2025 dice sessantasei sedute di Consiglio, 197 atti esaminati (tra deliberazioni, mozioni e ordini del giorno) e 618 commissioni consiliari. Il risultato più rilevante, perché era atteso da una decina anni (da quando, cioè, Francesca Ghirra ha avviato il percorso nel 2017), è il nuovo Puc che Palazzo Bacaredda ha adottato lo scorso novembre e che a fine 2026 il Consiglio approverà in via definitiva dopo la fase delle osservazioni. Ma poi ci sono anche il nuovo regolamento Ztl, quello per la gestione degli impianti comunali, il partenariato pubblico-privati per la gestione del Teatro Massimo, l’approvazione del Bilancio. È ricca e articolata l'attività del consiglio comunale nel 2025, illustrata dal presidente dell'assemblea civica Marco Benucci. «I numeri raccontano di un impegno intenso, spesso svolto in condizioni non semplici, con tempi ristretti che ci hanno portato in aula anche nei giorni del 29 e 30 dicembre per rispettare tutte le scadenze», spiega Benucci. Il concetto lo ribadisce Marzia Cilloccu, vicepresidente (di maggioranza) «Un anno impegnativo e proficuo, con tante mozioni approvate all’unanimità nelle commissioni. Segno della grande collaborazione di maggioranza e opposizione». «Del 2025 possiamo apprezzare la scelta dell’amministrazione Zedda di aver dato gambe a progetti partiti con la vecchia amministrazione Truzzu, come la riqualificazione di via Roma o del mercato di San Benedetto», sottolinea Corrado Maxia, vicepresidente (di minoranza). «Su altri temi, però, come rifiuti, decoro e sicurezza le risposte non sono soddisfacenti», aggiunge.

Si guarda agli impegni del prossimo anno: «Tante sfide per Cagliari: il nuovo stadio, il Palazzetto dello Sport, la riqualificazione del secondo lotto di Viale Trieste, di Viale Merello e di Sant'Avendrace. Senza dimenticare il Parco degli Anelli. L'anno prossimo sarà un altro anno importante», conclude il presidente Benucci. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA