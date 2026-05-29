Psg-Arsenal, a Budapest è l’ora della grande finale 

La seconda volta consecutiva del Psg o la prima in assoluto dell’Arsenal. Alle 18, nel nuovo orario, alla Puskás Aréna di Budapest si assegna la Champions League con la finale tra i campioni in carica e il club che ha appena conquistato la Premier League dopo 22 anni.

In Ungheria, i parigini si presentano da favoriti e con uno score impressionante: 44 gol in 16 partite, a una sola rete dal record in una singola stagione del Barcellona 99-2000. Dopo aver conquistato il trofeo per la prima volta un anno fa, battendo 5-0 l’Inter in finale, il Psg cerca la doppietta riuscita nella storia recente solo al Real Madrid, che vinse tre edizioni di fila fra il 2016 e il 2018. «Abbiamo dimostrato quanto siamo forti soprattutto nelle gare a eliminazione diretta. L’anno scorso siamo entrati nella storia, ora vogliamo rifarlo», afferma Luis Enrique, che recupera Hakimi.

Se il percorso del Psg è stato spesso scintillante, l’Arsenal ha puntato sulla solidità: arriva in finale da imbattuto, dopo aver dominato la fase campionato (8 vittorie su 8) e con 9 partite su 16 con la porta inviolata. In aggiunta, vincendo la Premier League ha cancellato lo spettro di chiudere la stagione senza titoli. «Abbiamo ottenuto il diritto di giocarci questa finale, la seconda nella storia del club: ora vogliamo guadagnarci la coppa», le parole del manager Mikel Arteta.

Probabili formazioni

Psg : Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Arsenal : Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Gyökeres, Trossard.

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