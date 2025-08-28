VaiOnline
Politica.
29 agosto 2025 alle 00:34

Provinciali, duello Pireddu-Abis 

Il Campo largo scioglie le riserve: il sindaco di Cabras guida 2 liste 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'ufficialità arriverà domani mattina nel corso di una conferenza che sarà convocata dai rappresentanti del centrosinistra ma ormai è certo che il sindaco di Cabras, Andrea Abis, sarà un altro candidato alla presidenza della Provincia. Durante l'incontro sono attesi anche i particolari sul numero delle liste (quasi sicuramente due senza simboli di partito) che sosterranno il sindaco del centro lagunare nella sfida in contrapposizione a Paolo Pireddu, primo cittadino di Villaurbana.

Le forze in campo

La discesa in campo del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia era stata annunciata già qualche settimana fa dai movimenti e partiti che lo sostengono: oltre a FdI, Forza Italia, Udc, Riformatori, Sardegna al Centro 2020, Psd’Az e Lega. La candidatura di Abis è invece sostenuta dal Campo largo: Pd, 5 Stelle, Alleanza verdi sinistra, Orizzonte Comune, Progressisti e Sinistra futura. Sul nome del sindaco di Cabras convergeranno anche i voti dei tre consiglieri comunali di Oristano Maria e Giuseppe Obinu, Umberto Marcoli, del gruppo Alternativa Democatica – Progetto Sardegna.

Lo scenario

Intanto a 10 giorni dalla scadenza delle presentazioni delle candidature per presidenza e Consiglio, formato da 10 componenti ma che non vedrà il candidato presidente perdente, si fanno già proiezioni su quanti consiglieri potrebbero andare ad un'alleanza e quanti all’altra. Lo scenario più probabile, sulla base del voto ponderato che premia il “peso elettorale” di sindaci e consiglieri dei centri più importanti prevalentemente amministrati dal centrodestra, è che alla coalizione di Pireddu andrebbero sei seggi e a quella di Abis quattro.

Le liste

Intanto circolano i nomi anche dei possibili candidati nelle liste che puntano ad entrare in Consiglio. Nel centrosinistra Cristina Manca (ex sindaca di Terralba), Velio Melas (primo cittadino di Siamanna), Francesca Marchi e Maria Obinu (consigliere comunali di Oristano).

Nel centrodestra Andrea Grussu e Federico Ledda (vicesindaci di Terralba e Bosa), Gian Michele Guiso e Antonio Iatalese (consiglieri comunali di Oristano), Claudio Pinna e Domenico Gallus (sindaci di Zeddiani e Paulilatino), Marco Pinna e Fenisia Erdas (consiglieri di Arborea e Cabras), Fabrizio Cao e Alessia Valente (primi cittadini di Usellus e Pau ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 