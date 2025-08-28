Pisacane: siamo pronti a giocarcela 

Fabio Pisacane domani vivrà per la prima volta nello stadio della sua città l’emozione di guidare il Cagliari in trasferta. Senza paura: «Siamo pronti, sappiamo che avremo delle difficoltà contro un Napoli che si è notevolmente rinforzato e proprio per questo dovremo restare uniti, senza distrarci». Il tecnico, ospite a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, detta le regole: «Spirito di sacrificio e dedizione». Il mercato: «Arriveranno anche altri giocatori». Nessun dettaglio sulla formazione anti Napoli: «Stanno tutti bene».

