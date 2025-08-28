VaiOnline
Lecco
29 agosto 2025 alle 00:37

Turista nel lago Sub da Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lecco. Ieri sera, nonostante il peggioramento delle condizioni meteo, continuavano le ricerche del turista tedesco di origini italiane disperso da lunedì nel Lago di Como. Di Sergio Corsano, 55 anni, non si hanno più notizie da quando si era tuffato per soccorrere i suoi due figli, poi salvati dalle acque del versante del lago antistante il piccolo abitato di Dorio, in provincia di Lecco. Ieri si è tenuta una nuova riunione operativa con i vigili del fuoco e la guardia costiera per illustrare le operazioni svolte e quelle da svolgere nelle prossime ore. Solo l’annunciata allerta meteo potrebbe sospendere le ricerche. I tecnici confidano nel Rov dei Vigili del fuoco, il veicolo sottomarino robotico controllato da remoto tramite un cavo collegato a una postazione di controllo, arrivato da Cagliari insieme a una squadra di subacquei.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 
Il report.

Cala la fiducia di famiglie e imprese

Le associazioni dei consumatori: «Dati Istat pessimi». Ma a giugno cresce il fatturato 