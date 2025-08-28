Turista nel lago Sub da Cagliari 

Lecco. Ieri sera, nonostante il peggioramento delle condizioni meteo, continuavano le ricerche del turista tedesco di origini italiane disperso da lunedì nel Lago di Como. Di Sergio Corsano, 55 anni, non si hanno più notizie da quando si era tuffato per soccorrere i suoi due figli, poi salvati dalle acque del versante del lago antistante il piccolo abitato di Dorio, in provincia di Lecco. Ieri si è tenuta una nuova riunione operativa con i vigili del fuoco e la guardia costiera per illustrare le operazioni svolte e quelle da svolgere nelle prossime ore. Solo l’annunciata allerta meteo potrebbe sospendere le ricerche. I tecnici confidano nel Rov dei Vigili del fuoco, il veicolo sottomarino robotico controllato da remoto tramite un cavo collegato a una postazione di controllo, arrivato da Cagliari insieme a una squadra di subacquei.

