L’auto sbanda sul rettilineo e affonda nel Po, coppia di anziani annega davanti a un camionista 

MANTOVA. L’auto che corre lungo gli argini, sbanda su un tratto di riva priva di alberi e finisce nel Po. Per i due anziani conviventi a bordo della Panda non c’è stato scampo: la vettura si è inabissata lentamente fino a scomparire. Ad allertare i soccorsi, un passante che ha assistito alla tragedia. L'incidente stradale è accaduto ieri mattina alle 9 ed è costato la vita a Rubens Grandi, 79 anni da compiere, e a Marisa Aldrighi, 78 anni. Entrambi vedovi, da qualche tempo vivevano insieme a Revere, nel comune di Borgo Mantovano, di cui lui era originario. Lei invece era di Ostiglia, di fronte a Revere, dall’altro lato del Po. Ieri mattina si erano messi in auto presto per andare a fare alcune commissioni a San Benedetto Po. Con la Fiat bianca vecchio modello avevano imboccato la strada arginale, una sorta di scorciatoia che collega i due paesi rivieraschi. L’incidente si è verificato all’altezza della frazione sanbenedettina di Brede, in via argine nord. Grandi, che era alla guida, in un tratto rettilineo e senza guard rail ha perso il controllo dell’auto, forse per un malore improvviso, ha deviato sulla destra ed è finita lungo la scarpata, scivolando in acqua, davanti a un camionista che ha assistito impotente all’inabissamento dell’auto.

