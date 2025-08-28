Rogo nel condominio dei B&B Gli ospiti si calano con le lenzuola 

Firenze. Tanta paura mercoledì notte in borgo San Lorenzo, nel cuore del centro storico, dove è divampato un ampio incendio in un condominio che ha coinvolto due ristoranti e una serie di appartamenti adibiti a B&B. Alcuni ospiti, per fuggire al fumo e alla fiamme che penetravano nelle stanze, si sono calati in una corte interna utilizzando delle lenzuola legate. Undici persone sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Tra loro anche tre bambini: trasportati all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer sono stati subito dimessi. Poco dopo la mezzanotte dal Borgo che collega le centralissime piazza San Lorenzo e piazza Duomo una nuvola densa di fumo nero si è alzata sulla facciata della storica basilica di San Lorenzo, visibile a distanza. Complesse per i vigili del fuoco le operazioni di spegnimento: l’edificio storico si articola su diversi livelli e con molti disimpegni. A complicare gli sforzi anche la presenza di una corte interna, che ha facilitato il propagarsi delle fiamme anche al primo piano del complesso. L’incendio ha coinvolto prima la cucina di un ristorante, poi le fiamme hanno raggiunto il locale confinante e successivamente gli appartamenti posti al piano superiore. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco, un’autoscala, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Hanno lavorato tutta la notte.

RIPRODUZIONE RISERVATA