Provinciale 91, la rotatoria dei pericoli 

La cosa peggiore che può accadere è che la percorrano contemporaneamente due tir. È allora che la rotatoria a Capoterra sulla strada provinciale 91, crocevia per il tratto della nuova Statale 195 inaugurato due estati fa, dimostra tutti i propri limiti strutturali. L’agognato ultimo segmento della Sulcitana, che si immette direttamente sulla Consortile di Macchiareddu, dovrebbe essere inaugurato entro la prossima estate, ma nel frattempo l’arteria provinciale supporta un carico di traffico elevato, con il punto nevralgico di una rotatoria davvero troppo stretta.

L’opposizione

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì individua proprio nell’intersezione con la nuova Sulcitana il tratto più pericoloso del tracciato oggi in capo alla Città metropolitana: «Faticano a percorrerla in sicurezza le auto, figuriamoci come spesso capita quando la attraversano uno o più camion. I limiti di questo progetto», aggiunge Dessì, «sono evidenti, se poi si considera che dopo due anni non è ancora stata illuminata, si capisce come questa rotatoria rappresenti una minaccia per gli automobilisti. La Provinciale 91 è molto trafficata, e per chi arriva dalla nuova strada statale 195 è l’unica via per raggiungere Macchiareddu: mi auguro venga trovata una soluzione al più presto per limitare la pericolosità di quella rotatoria». Efisio De Muru, capogruppo del Pd, punta il dito sull’opera diventata lo spauracchio di chi conduce non solo i mezzi pesanti, ma anche i veicoli: «Diciamo così, l’Anas non è proprio fortunata quando si tratta di realizzare opere nel nostro territorio: basta pensare cosa stia accadendo con i lavori a Su Loi. La rotatoria che conduce alla nuova Sulcitana dev’essere messa in sicurezza, quella strada è troppo importante, oltretutto il carico di veicoli che sopporta ogni giorno ne fa un percorso molto trafficato».

Nuovi lavori

Il sindaco, Beniamino Garau, garantisce una sistemazione della rotatoria nei prossimi mesi: «Abbiamo già sottoscritto un accordo con l’Anas, quest’intesa prevede che dopo l’apertura al traffico dell’ultimo segmento della nuova Strada statale 195 in direzione di Macchiareddu, e la bretella che scorre accanto al compostaggio utilizzata soprattutto dai capoterresi, si interverrà sulla rotatoria. I problemi di quell’opera sono chiari: su un lato c’è un salto di quota considerevole, che complica la manovra in curva. Per consentire i lavori non è prevista la completa chiusura della strada», conclude il primo cittadino, «ma stiamo ipotizzando il traffico alternato da un semaforo sulle due carreggiate».

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