Provincia, il presidente sceglie Boi 

È Maura Boi, 42 anni, vicesindaca di Serrenti, il numero due della Provincia del Medio Campidano. La nomina è arrivata col decreto del presidente, Giuseppe De Fanti, ufficializzata in apertura dei lavori del Consiglio di due giorni fa. La scelta di una donna a ricoprire il ruolo di vice di un ente col doppio capoluogo, Sanluri-Villacidro, era già nell’aria da diversi mesi, ed è stata ufficializzata nel momento in cui si profila la necessità di un sostituto del presidente, il sindaco di Guspini, Comune che va al voto a giugno per il rinnovo del Consiglio. E così, dopo sette mesi dalla rinata Provincia, cessa l’attesa di chi ha il compito di esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza, impedimento o sospensione dell’incarico al vertice.

La nomina

Lo stesso De Fanti ammette l’urgenza del provvedimento: «Dentro l’urna elettorale ciascuno sceglie liberamente i futuri amministratori. Dobbiamo essere pronti a rispettare l’esito senza creare alcun disagio alla Provincia. Il rischio di un nuovo commissariamento, finito dopo 12 anni con le elezioni di settembre, va evitato nel rispetto del territorio che ha riavuto la sua guida diretta». Sulle competenze e professionalità di Boi non ha dubbi: «Ho pensato a una figura che conosce le esigenze del territorio, impegnata in politica da anni, e poi è una donna, rispettiamo la quota rosa non a parole ma con i fatti». E la neo vice, da trent’anni nel Consiglio comunale di Serrenti come assessora e vicesindaca, esprime riconoscenza: «Ringrazio il presidente De Fanti e tutta la coalizione per la fiducia che mi ha accordato. Questa nomina mi riempie di orgoglio, ma sono consapevole delle responsabilità che ne conseguono. Metterò a disposizione la mia esperienza amministrativa. La macchina è ripartita tra mille difficoltà. Le stiamo superando, grazie alla squadra di governo e al personale. L’attività sarà all’insegna dell’ascolto e della collaborazione».

I consiglieri

In Aula consiliare, applausi e complimenti hanno dimostrato l’importanza del numero due dell’ente, da loro più volte sollecitato. «Al di là della parità di genere – ha detto Massimiliano Paderi - conta molto la capacità di chi sa guardare ai bisogni del territorio e attivarsi per il meglio, coinvolgendoci». Dario Piras: «Penso a un'urgenza, il taglio dell’erba lungo la viabilità. Da una vice competente ci aspettiamo grandi cose». Matteo Collu: «Si è perso troppo tempo, occorre un’accelerazione, una spinta forte per risposte concrete». Marco Maccioni: «Con le elezioni comunali alle porte che non escludono la conferma a sindaco e di conseguenza a presidente, doverosa la nomina». Simone Murtas: «Appena eletti, abbiamo proposto una vice. Ora il quadro politico è completo. Non ci sono più scuse: si parte».

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