Progetto Terramanna, escursione promossa 

Oltre 60 escursionisti hanno preso parte nei giorni scorsi alla prima attività all’esterno del programma “PerCorsi LiberaMente”, relativo al progetto sociale “Terramanna”, organizzato dalla cooperativa sociale San Lorenzo. L’escursione trekking si è svolta nel territorio di Fluminimaggiore, su un tracciato di ben 9 chilometri, che si snodava tra le colline di Sant’Angelo e la valle archeologica di Antas. «Si è trattato di una prima escursione guidata – ha spiegato Alessio Piras, della coop San Lorenzo – che con la collaborazione della Fondazione Cmsb e dell’associazione “Escursioninsardegna”, abbiamo voluto perseguire le finalità di questo progetto sociale, ovvero, favorire l’integrazione delle fasce sociali svantaggiate, attraverso la promozione dell’ambiente e degli aspetti culturali, che caratterizzano il nostro territorio. Non a caso all’escursione, oltre agli ospiti della nostra comunità Terramanna, hanno preso parte anche alcuni ospiti, con gli educatori, delle comunità Emmaus e Il Seme». Il borgo di Sant’Angelo, il tempio punico - romano di Antas e parte del tacco calcareo di Su Pranu de S’Uvara, sono stati la tappa dei tanti trekker che hanno preso parte all’escursione. «Il progetto sociale – conclude Piras – dedicato alla memoria del politico Angelo Corsi, comprenderà anche i laboratori didattici attinenti l’informatica e la sartoria».

