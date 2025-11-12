VaiOnline
Domusnovas.
13 novembre 2025 alle 00:34

Progetto di scambio in Svezia, sedici i ragazzi protagonisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sempre più internazionale l’attività dell’associazione Scarzella che, in qualità di partner dell’associazione svedese Rapatak, ha appena concluso il progetto di scambio “Youth for environment: Sweden and Sardinia” e si è già tuffata nel “EmpowerYouth Forum: bringing change to Communities.

Particolarmente istruttivo il progetto di scambio: 16 minori domusnovesi hanno visitato la cittadina svedese di Sandviken ed hanno poi (insieme a varie associazioni) ricevuto la visita degli omologhi svedesi che hanno apprezzato clima, bellezze naturali, siti minerari, cibo e calore umano. «I ragazzi - spiega la coordinatrice Maria Giovanna Dessì - si sono confrontati sulla sostenibilità ambientale. Quello che ha più colpito i nostri minori è il gran senso civico che impera in Svezia: difficile anche trovare una sola cartaccia in terra». La stessa Dessì, insieme alle socie dell’associazione Silvia Collu, Maria Fenu, Elisabetta Vacca e ad Angela Scarpa (Acli) si trovano ora a Sandviken insieme a 30 colleghi di tutta Europa per una formazione sul coinvolgimento dei giovani nelle comunità: «Impariamo - dice Dessì - dai più bravi: a Sandviken c’è tra l’altro uno dei centri giovanili migliori d’Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«Medicina al colasso: pochi specialisti e pazienti dimenticati»

Il cappellano dell’ospedale di Isili: la situazione ora è insostenibile 
Sonia Gioia
«Siamo l’unico presidio che non chiude mai, bisogna riconoscere il sacrificio di chi lavora nell’emergenza-urgenza»

Pronto soccorso, la rabbia dei direttori: «Il sistema non regge»

Lettera alle Asl e all’assessore: non ci stiamo a fare da bersaglio  
Enrico Fresu
Il discorso

«L’astensione non si vince coi tecnicismi»

Mattarella all’assemblea dei sindaci: «Bisogna riportare i cittadini alle urne» 
Il caso

Del Grande, fuga finita: era nel Varesotto

Catturato dai carabinieri non lontano dal luogo dove nel ‘98 sterminò la famiglia 
Washington

La mail di Epstein: «Trump a casa mia  con Virginia Giuffre»

Diffusi i messaggi scambiati tra il finanziere e la complice 