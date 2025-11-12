Progetto di scambio in Svezia, sedici i ragazzi protagonisti 

Sempre più internazionale l’attività dell’associazione Scarzella che, in qualità di partner dell’associazione svedese Rapatak, ha appena concluso il progetto di scambio “Youth for environment: Sweden and Sardinia” e si è già tuffata nel “EmpowerYouth Forum: bringing change to Communities.

Particolarmente istruttivo il progetto di scambio: 16 minori domusnovesi hanno visitato la cittadina svedese di Sandviken ed hanno poi (insieme a varie associazioni) ricevuto la visita degli omologhi svedesi che hanno apprezzato clima, bellezze naturali, siti minerari, cibo e calore umano. «I ragazzi - spiega la coordinatrice Maria Giovanna Dessì - si sono confrontati sulla sostenibilità ambientale. Quello che ha più colpito i nostri minori è il gran senso civico che impera in Svezia: difficile anche trovare una sola cartaccia in terra». La stessa Dessì, insieme alle socie dell’associazione Silvia Collu, Maria Fenu, Elisabetta Vacca e ad Angela Scarpa (Acli) si trovano ora a Sandviken insieme a 30 colleghi di tutta Europa per una formazione sul coinvolgimento dei giovani nelle comunità: «Impariamo - dice Dessì - dai più bravi: a Sandviken c’è tra l’altro uno dei centri giovanili migliori d’Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA