Prof senza limiti! Gabriele Casti sfiora i 300mila euro 

Per 500 euro Gabriele Casti fallisce l’impresa di sfondare il tetto dei 300mila euro a “La ruota della fortuna”. Dal momento, però, che è ancora campione in carica del game show di Canale 5 l’appuntamento col record per l’insegnante di Selegas è solo rimandato.

Dopo otto puntate il 34enne sardo si conferma «mega campione», come lo definisce il conduttore Gerry Scotti, nonostante anche ieri la concorrenza, offerta da Miriana, consulente di cyber security di Latronico, in provincia di Potenza, e dall’ingegnere torinese Giancarlo, non sia mancata. Casti inizia bene, indovinando la prima soluzione al Giramondo, ma nel round musicale dopo aver racimolato alcune migliaia di euro incappa nella “bancarotta”. Nella sfida successiva Giancarlo si guadagna la ribalta centrando lo spicchio da 5mila euro e la soluzione, mentre Gabriele, fermo a zero, dopo la bancarotta di Miriana, si riprende ruota e scena vincendo la manche. Il resto è una serie di mosse azzeccate che lo decretano vincitore della puntata con 13.100 euro, contro i 5.800 di Miriana e i mille di Giancarlo.

Peccato che davanti a “La ruota delle meraviglie” non ne imbrocchi una. Intanto, il bottino conquistato, sommato ai 286.400 euro (più la Grande Panda) messi via fino alla vigilia, fanno 299.500: oggi l’assalto ai 300mila.

