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Sestu.
22 giugno 2026 alle 00:36

Pro Loco, il neo presidente è Salvatore Melis 

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Cambio della guardia ai vertici della Pro Loco di Sestu. Dopo una lunga permanenza ai vertici dell’associazione Mario Ziulu, 67 anni, non è più presidente. Al suo posto l’assemblea ha designato Salvatore Melis, 74 anni, anche lui un veterano. Inoltre sono stati nominati vice presidente Carlo Nasi, tesoriere Ester Stefania Mureddu, e segretaria Maria Ignazia Mereu. «Sono stati vent’anni intensi e ricchi di soddisfazioni», dice Mario Ziulu, neo consigliere comunale. «Voglio ringraziare prima di tutto chi non è più con noi, grazie ai soci e al gruppo di volontari che ci hanno sempre sostenuto. Ora il mio obiettivo sarà l’acquisizione dei locali Faccin, a lungo l’unico spazio dedicato agli eventi di Sestu». Tra i risultati più importanti, ricorda, «il festival delle Pro loco, giunto alla ventesima edizione, o quando le nostre volontarie hanno realizzato 8mila mascherine, in piena emergenza pandemia». Il successore, il neopresidente Salvatore Melis, ha accolto la nomina «con gioia, sono molto emozionato e grato a Mario. Noi non ci fermiamo, a breve collaboreremo con la Pro loco di Stintino e con quella di Uta; a ottobre ci sarà il festival delle Pro loco, e poi ci impegneremo ad organizzare anche tanti altri eventi non appena avremo un locale».

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