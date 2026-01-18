Primavera rossoblù con la Roma 

Il girone di ritorno della Primavera parte oggi alle 13 con sfida alla Roma. Obiettivi diversi, con lo stesso intento di riprendere la corsa nel migliore dei modi: i giallorossi, terzi, arrivano ad Asseminello con la succulenta opportunità di prendersi la vetta della classifica, scavalcando Inter, Fiorentina e Cesena. Altre idee per l’Under 20 di Francesco Pisano che in casa vorrebbe tanto fare un altro sgambetto a una big del torneo e saltare fuori dalla zona playout.

In settimana, è arrivata la chiamata in Nazionale Under 17 per Andrea Pibiri. Centrocampista del 2009, capitano in Under 17 e presenza stabile in Under 20, ha esordito nel campionato Primavera a 16 anni.

