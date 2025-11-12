VaiOnline
San Gavino-Villacidro.
Prevenzione e solidarietà secondo i Lions Club 

Sono sempre attivi nel sociale i tanti volontari dei Lions Club Villacidro Medio Campidano, che si riuniscono a San Gavino Monreale, ma sono operativi in tutti i Comuni della provincia ma non solo. Lo evidenzia Angela Canargiu: «Gli scopi dell’associazione risiedono principalmente nella solidarietà e nella convinzione di poter essere utili alla società contribuendo a migliorarla attraverso le nostre azioni».Tante le attività realizzate e i fondi raccolti con le iniziative de “Su Fari Fari” e della “Tombolata delle ghiande”, che sono state destinati alla Casa di Accoglienza Lions di Cagliari, alla LCIF, allo Zaino sospeso, alla borsa di studio a favore degli orfani dei militari della Brigata Sassari ed altre opere. A questi si aggiungono le attività di prevenzione e screening del diabete, il poster per la pace, la raccolta degli occhiali usati, il farmaco sospeso in collaborazione con le farmacie di Villacidro e San Gavino Monreale e sul cancro infantile.

Le attività sono ora coordinate dalla presidente Maria Vittoria Zuncheddu: «Sento, attorno a me, le energie di una valida squadra che già da qualche tempo mi sta coadiuvando con brillanti idee nella elaborazione del programma». Gli altri componenti del nuovo consiglio direttivo sono Libero Lai (vicepresidente), Luciana Ortu, Marco Cherchi, Maria Teresa Serpi, Franco Gioi, Giorgio Olla, Nicola Ennas, Salvatore Floris e Angela Canargiu. (g. pit.)

