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Monte Claro.
09 aprile 2026 alle 00:15

Prevenzione e socialità, torna il Lions Day 

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L’obiettivo è la prevenzione e la promozione del bene collettivo. Domenica torna il Lions Day, l’iniziativa che si ripete ogni anno, organizzata dai Lions Club. Appuntamento al Parco di Monte Claro dalle 9.30 alle 18: una giornata tra servizi gratuiti e momenti di sensibilizzazione per promuovere la prevenzione sanitaria, la solidarietà e la cultura del volontariato. Sarà infatti possibile effettuare screening gratuiti (oculistici, senologici, dermatologici e altri ancora) ma anche trovare punti informativi curati da medici e volontari su temi come l’educazione alimentare, le patologie della tiroide, l’ambiente, le donazioni di sangue (sarà presente un’emoteca dell’Avis) «Fra le attività primarie c’è la prevenzione», spiega Gabriele Asunis, referente Lions Day. «Non ci sostituiamo alle strutture pubbliche, naturalmente. Siamo solo avamposto che aiuta la collettiva a orientarsi nella macchina regionale della sanità», aggiunge.

Quest’anno, tra i 25 gazebo, ce ne sarà anche uno, il numero 5 dove si raccoglieranno indumenti da destinare alle donne ospitate nei centri antiviolenza, prodotti per l’igiene di donne e bambini e si prenderanno le adesioni delle persone che hanno necessità di un occhiale da vista ma non si possono permettere di acquistarlo. Lo scorso anno parteciparono 2000 persone, l’invito degli organizzatori è a essere più numerosi. ( ma. mad. )

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