Presidio di Prato, tensione alle stelle 

Città blindata e alta tensione ieri a Prato, ma tutto si è svolto in maniera tranquilla per la manifestazione di “Remigrazione e Riconquista”, per promuovere la proposta di legge di iniziativa popolare sul ritorno forzato degli immigrati nei loro paesi di origine, e le due contromanifestazioni sull’antifascismo. La prima doveva svolgersi in piazza Europa, “occupata” venerdì dal sindacato Sudd Cobas e da numerosi lavoratori migranti che lì hanno anche trascorso la notte con le tende: alla fine è stata spostata in piazza Ciardi, a ridosso del centro storico. Poco distante, in scena le due contromanifestazioni: una, “Mai più fascismi”, organizzata da una lunga lista di associazioni, partiti, sindacati e istituzioni, in piazza delle Carceri, l’altra in piazza Duomo, promossa da Sudd Cobas, Collettivo di fabbrica-lavoratori Gkn Firenze e Comitato 25 Aprile Prato. A vigilare, imponente presenza di forze dell’ordine e città blindata.

