L’incontro.
08 marzo 2026 alle 00:26

Presidio di Prato, tensione alle stelle 

Città blindata e alta tensione ieri a Prato, ma tutto si è svolto in maniera tranquilla per la manifestazione di “Remigrazione e Riconquista”, per promuovere la proposta di legge di iniziativa popolare sul ritorno forzato degli immigrati nei loro paesi di origine, e le due contromanifestazioni sull’antifascismo. La prima doveva svolgersi in piazza Europa, “occupata” venerdì dal sindacato Sudd Cobas e da numerosi lavoratori migranti che lì hanno anche trascorso la notte con le tende: alla fine è stata spostata in piazza Ciardi, a ridosso del centro storico. Poco distante, in scena le due contromanifestazioni: una, “Mai più fascismi”, organizzata da una lunga lista di associazioni, partiti, sindacati e istituzioni, in piazza delle Carceri, l’altra in piazza Duomo, promossa da Sudd Cobas, Collettivo di fabbrica-lavoratori Gkn Firenze e Comitato 25 Aprile Prato. A vigilare, imponente presenza di forze dell’ordine e città blindata.

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas