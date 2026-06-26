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MotoGp.
27 giugno 2026 alle 00:09

Prequalifiche, è Bezzecchi il più veloce 

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Assen. Marco Bezzecchi l'aveva detto di essere arrivato ad Assen smanioso di riprendersi la scena, dopo che la squalifica per l'ormai noto “scontro” con un marshal, seguito alla caduta nella sprint, l'aveva privato della gara di Brno. E il leader del mondiale MotoGP é stato di parola. Nel venerdì dedicato ad affinare la moto in vista della pole position, gli avversari hanno ammirato solo il posteriore della sua Aprilia, sia nella prima sessione delle libere, sia in prequalifica. Allargando lo sguardo ai 10 promossi direttamente alla Q2 di oggi (10.40), le moto di Noale sono parse particolarmente a proprio agio sulla pista olandese. In 1'31”123 il riminese ha preceduto gli spagnoli Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse, a 0”177) e Pedro Acosta (Ktm, 0”187) con il giapponese Ai Ogura quarto a 0”239. Diverse le cadute, con entrambi i piloti del team Gresini (Fermin Aldeguer e Alex Marquez). Nonostante la bandiera rossa a 3’ dalla fine, Francesco Bagnaia che era indietro è riuscito a infilarsi al quinto, davanti agli altri ducatisti Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Oggi, oltre le qualifiche, alle 15 la Sprint race, domani alle 14 il Gran premio d’Olanda.

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