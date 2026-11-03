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04 novembre 2026 alle 00:29

Premio Isio Saba, oggi a Cagliari l’ultima semifinale 

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Nuove idee, linguaggi e percorsi di ricerca per le molteplici dimensioni del jazz contemporaneo. Entra nella fase decisiva la sesta edizione del Premio Isio Saba, il concorso ispirato alla figura del pioniere della sperimentazione musicale. Oggi alle 20.30, al Jazzino di Cagliari, ultima semifinale con tre formazioni in gara per accedere alla finale del 2 dicembre al Teatro Massimo. Protagonisti Lyra Quartet, Nicolò Di Pasqua Trio e Memento Quartet, tre progetti che esprimono differenti sensibilità compositive e interpretative. Al termine delle esibizioni, la giuria selezionerà i tre progetti che accederanno alla finalissima. A valutare le proposte saranno Gianrico Manca, direttore artistico del premio, Paolo Carrus, presidente, Michele Palmas, Sara Deidda, Bebo Ferra, Andrea Saba e Antonio Benoni.

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