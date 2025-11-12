Premio in memoria di Bazzoni 

Una borsa di studio per valorizzare l'impegno civile e la solidarietà internazionale, in continuità con i valori incarnati dai due volontari olbiesi Antonio Sircana e Roberto Bazzoni. Intitolato a quest'ultimo, il premio è stato assegnato, ieri, ad Andrea Rodolfo Stragà, studente dell'ultimo anno del corso di Scienze infermieristiche, selezionato dall'università di Sassari, in occasione dell'evento di chiusura delle commemorazioni a venticinque anni dalla morte dei due “eroi di pace”, che hanno perso la vita in un incidente aereo, in una missione umanitaria in Kosovo, il 12 novembre 1999. Oltre al sindaco, Settimo Nizzi, a consegnare il Premio Roberto Bazzoni, l'ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Nita Shala. «La resistenza del nostro popolo agli attacchi è sempre stata forte ma siamo consapevoli che senza gli aiuti umanitari, che hanno dato speranza al popolo, la nostra realtà ora sarebbe completamente diversa», ha detto la diplomatica che ha tenuto una lectio magistralis sul diritto internazionale, sui diritti umani e sui crimini di guerra. (t.c.)

