Premio Emilio Lussu, sei giornate di incontri 

Sei giornate dedicate alla letteratura, alla memoria storica, al pensiero contemporaneo e al confronto culturale. Dal 10 al 15 novembre 2026 torna a Cagliari il Festival Premio Emilio Lussu, giunto alla sua dodicesima edizione, con un programma che riunisce scrittori, studiosi, giornalisti, artisti e protagonisti del dibattito culturale italiano e internazionale. In programma incontri tra narrativa e saggistica, ricerca storiografica, cinema, musica, fumetto e i grandi temi della società.

Gli appuntamenti

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale L’Alambicco, in sinergia con l’associazione culturale La Macchina Cinema, si svolgerà principalmente nella Sala Castello dell’Hotel Regina Margherita, in viale Regina Margherita, con ingresso libero e gratuito.La nuova edizione si sviluppa attorno a una riflessione sul valore della cultura come spazio di libertà, memoria e confronto, richiamando l’eredità intellettuale e civile di Emilio Lussu e mettendola in relazione con le questioni che attraversano il presente. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figurano il IX Convegno internazionale di studi su Emilio Lussu, la partecipazione dello scrittore spagnolo Manuel Vilas, gli incontri con Bruno Arpaia, Mladen Machiedo, Guido Conti e Luigi De Magistris, l'omaggio musicale a Georges Brassens affidato a Paolo Capodacqua e i riconoscimenti che saranno assegnati a due figure della cultura internazionale: il fumettista spagnolo Paco Roca, al quale andrà il Premio Lussu al fumetto, e il filologo Carlo Ossola, presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, destinatario del Premio Lussu alla carriera.

RIPRODUZIONE RISERVATA