Premio Campiello 2026 Marcello Fois in cinquina 

Lo scrittore nuorese Marcello Fois, da ieri cittadino onorario di Gavoi, dove è stato co-fondatore del festival “L’Isola delle Storie”, è in corsa al Campiello. Selezionata a Padova la cinquina finalista della sessantaquattresima edizione del Premio, concorso di letteratura italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello ‑ Confindustria Veneto. Nel corso della votazione nell’Aula Magna Galileo Galilei di Palazzo del Bò, Università di Padova, la Giuria dei Letterati ha votato tra i 62 libri ammessi al concorso dal Comitato Tecnico: al primo turno Marcello Fois con “L’immensa distrazione” (Giulio Einaudi Editore) con 6 voti, Ermanno Cavazzoni con “Storia di un’amicizia” (Quodlibet) con 6 voti, Elena Varvello con “La vita sempre” (Ugo Guanda Editore) con 6 voti, Valeria Parrella con “La ragazzina” (Feltrinelli) con 6 voti e al quinto turno, al ballottaggio, Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Giulio Einaudi Editore) con 6 voti.

Durante la selezione la Giuria ha inoltre annunciato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, riconoscimento attribuito dal 2004 a un autore al suo esordio letterario. Il premio è stato assegnato a Nadeesha Uyangoda con “Acqua Sporca” (Giulio Einaudi Editore). La scrittrice sarà il 20 giugno ad Alghero ospite del festival “Dall’altra parte del mare”.

Il vincitore del Premio Campiello sarà proclamato sabato 3 ottobre al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori Anonimi. I giurati selezionati cambiano ogni anno e i loro nomi rimangono segreti fino alla serata finale.

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