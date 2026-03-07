VaiOnline
Monserrato, in Municipio
08 marzo 2026

Premiati gli studenti vincitori a Dublino 

Dopo aver vinto il “Ready to Wear Award” alla finale di Dublino del concorso internazionale di moda sostenibile Junk Kouture, Sara Frau, Edoardo Mameli e Alexander Argiolas sono stati premiati in Municipio. Accompagnati dalla preside Lisa Cao e dalle docenti Carla Vargiu e Cristina Piras, gli studenti dell’Istituto comprensivo hanno ricevuto una targa per aver «portato lustro a Monserrato sul palcoscenico mondiale», le parole del sindaco Tomaso Locci. «Complimenti anche alle docenti che li hanno seguiti», ha aggiunto l’assessora Fabiana Boscu. (d.l.)

