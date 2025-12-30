Premiata in Municipio Sandra Mattana, la “Quartese dell’anno” 

Una vita dedicata agli altri, agli ultimi in particolare. Una missione portata avanti da anni, premiata con il prestigioso riconoscimento assegnato lunedì sera nella sala consiliare del Municipio: Sandra Mattana, 61 anni, è la “Quartese dell’anno" scelta della Pro Loco per il suo instancabile impegno quotidiano in rappresentanza delle undici conferenze vincenziane presenti in città, raggruppate nel Consiglio centrale di Quartu della società San Vincenzo de Paoli di cui è presidente. Dall’aiuto nella mensa del viandante, al supporto ai poveri e agli anziani soli. Il premio - la tradizionale targa con la coccarda realizzata per l’occasione - è stato ritirato da Mattana in Comune. Un riconoscimento personale che si allarga a tutta rete vincenziana quartese «per tutto il lavoro prezioso, e spesso silenzioso, che viene fattp al fianco delle famiglie bisognose che vivono in città», spiega il presidente della Pro Loco Stefano Lai. «È stata l’occasione per premiare anche la vetrina di Natale più bella, un negozio di cialde e caffè in via Eligio Porcu, e il presepe di Deiana-Zedda». Presenti anche l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni, che ha consegnato la targa alla neo quartese dell’anno, e la collega di Giunta con delega alle Attività produttive, Rossana Perra, che ha premiato la vetrina natalizia vincitrice del concorso lanciato dalla Pro Loco. Con loro una rappresentanza di Giunta e Consiglio, e la presidente dell’assemblea civica di via Porcu, Rita Murgioni. «Abbiamo anche presentato il calendario 2026», aggiunge il presidente della Pro Loco, «dedicato stavolta a is drucis di Quartu». (f. l.)

