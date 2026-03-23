Premi speciali per Mario Cera e gruppo folk 

Mario Cera e il gruppo folk Janas sono i vincitori del premio “Patata d’oro” conferito dal Comune in occasione della Sagra della patata di Monastir. Come da tradizione, sono stati premiati un imprenditore e un’associazione che si sono distinti per il contributo alla crescita economica, culturale e sociale del paese. Per il settore imprenditoriale il riconoscimento è andato al fondatore della carrozzeria nata nel 1970 in un piccolo garage che oggi ha sede nella zona industriale di Is Argiddas. «È una storia fatta di impegno costante, continuità e attenzione al lavoro che rappresenta un esempio concreto di attività artigianale costruita nel tempo. Lo premiamo per la professionalità e dedizione dimostrata in oltre 50 anni di attività, contribuendo con il proprio lavoro allo sviluppo della nostra comunità», dice la sindaca Paola Ugas. Per la cultura invece il premio è andato all’associazione attiva dal 2013 che oggi rappresenta il paese in diverse manifestazioni regionali, nazionali ed estere. «Dalla volontà e passione di questi monastiresi è nato un progetto di ricerca storica che ha riportato alla luce gli abiti in uso dalla fine dell’Ottocento a Monastir. Premiamo l’impegno, la passione e l’orgoglio con cui divulgano, custodiscono e tramandano la nostra identità culturale.» chiude Ugas. (y. m.)

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