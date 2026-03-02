VaiOnline
L’incontro.
03 marzo 2026 alle 00:08

Prefetta e Carabinieri, patto per la sicurezza 

Prevenzione e controllo del territorio per garantire la legalità e la sicurezza pubblica. Concetti ribaditi nell’incontro di ieri, nella caserma Enrico Zuddas, sede del comando regionale dell’Arma, tra la prefetta Paola Dessì e il comandante della Legione Carabinieri, Francesco Rizzo, insieme a quello provinciale Luigi Grasso.

Nella sala Barisone, proprio Rizzo ha illustrato l’organizzazione dell'Arma nell’Isola e le attuali dinamiche della sicurezza pubblica regionale, soffermandosi sull’importanza dell’ascolto e della prevenzione garantita dalla presenza capillare delle stazioni Carabinieri in tutto il territorio. La prefetta ha firmato anche l’albo d’onore del Comando Legione, per poi evidenziare e ricordare il lavoro svolto dall’Arma, sottolineando il rapporto di collaborazione con gli attuali vertici regionali e provinciali.

