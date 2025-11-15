Precipita dal b&b,  prima del volo  dura colluttazione  

Roma. Una lotta violenta andata avanti per minuti, nell'appartamento e sul balcone del b&b. Un corpo a corpo culminato con il tragico volo costato la vita a Leonardo Fiorini, il 27enne di Isola del Liri (nel Frusinate) morto giovedì sera a Roma. Dall'autopsia disposta dalla Procura, che contesta l'omicidio volontario al 25enne David Stojanovic, anche lui di Isola del Liri, emergono tasselli di verità su quanto avvenuto nel quartiere Monteverde. Ieri intanto il gip ha convalidato l'arresto del giovane ma non ha emesso provvedimenti cautelari: Stojanovic, che si trovava ai domiciliari, torna libero ma resta indagato.

Sul corpo della vittima sono state individuate lesioni legate allo scontro fisico che sarebbe avvenuto tra i due prima della caduta dal terzo piano dello stabile di via Calepodio. Erano stati gli stessi condomini a segnalare ai carabinieri che Fiorini e Stojanovic stavano litigando da ore. Testimoni hanno, inoltre, affermato di avere visto la vittima tenuta per i piedi dall'arrestato a un passo dal precipitare. Stojanovic, commesso in un negozio del centro, avrebbe detto invece di non esser riuscito a trattenere l’amico dal saltar giù.

La morte, secondo i primi accertamenti, è legata a lesioni traumatiche da caduta. Il 27enne, che lavorava come tecnico al ministero della Difesa, sarebbe rimasto ucciso sul colpo a causa delle ferite riportate al cranio e su varie parti del corpo. Sono stati effettuati una serie di prelievi sulla salma, a cominciare da quello tossicologico. Lo stesso esame sarà svolto per l'indagato. L'obiettivo è capire se i due avessero assunto droga nelle ore precedenti al tragico volo. All’interno della casa, che i carabinieri hanno trovato semidistrutta (dettaglio che confermerebbe la lite), è stato trovato hascisc.

