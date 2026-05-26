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I controlli.
27 maggio 2026 alle 00:26

Poste, più sicurezza per i clienti 

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Poste Italiane è da sempre impegnata, anche in Sardegna, sul fronte della tutela dei clienti, del personale e del patrimonio aziendale. Il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ha creato il Business Control Center, una cabina di controllo cui sono affidati quattro compiti fondamentali: monitorare in tempo reale i servizi erogati da Poste Italiane; sorvegliare sulla sicurezza dei clienti all’interno degli uffici postali e dei dipendenti in tutte le sedi di lavoro; contrastare le frodi e il crimine informatico; sperimentare i nuovi servizi offerti dall’azienda. Una delle Security room di Poste Italiane è collocata a Genova e ha competenza anche sulla Sardegna: si tratta di una sala operativa che provvede al controllo costante di tutte le sedi del Gruppo nell’Isola. «La Security Room di Genova – spiega Gabriele Piras, specialista Sicurezza Fisica di Tutela Aziendale Sardegna - svolge un ruolo fondamentale per quanto concerne la sicurezza fisica delle sedi sarde di Poste Italiane ed è una realtà fondamentale per il nostro lavoro quotidiano. Anche nell’Isola la nostra struttura è chiamata a operare sul fronte della prevenzione e della protezione del personale e dei clienti»

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