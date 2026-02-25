VaiOnline
Alghero.
25 febbraio 2026 alle 01:03

Posidonia nel Lido  «Intervento urgente» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Lido ha cambiato colore. Dopo l’ultima bufera, la spiaggia degli algheresi si è trasformata in una distesa compatta di posidonia: migliaia di metri cubi di fogliame bruno, umido e viscido, stesi sull’arenile come una coperta naturale. Il mare ha restituito ciò che custodisce sui fondali e oggi il colpo d’occhio è quello di un tappeto scuro che copre quasi interamente la sabbia chiara. Gli operatori balneari guardano con apprensione alla stagione che avanza.

«Serve un intervento straordinario», sollecitano i titolari degli stabilimenti, preoccupati per l’immagine e per l’avvio delle attività. «È tutto sotto controllo - rassicura l’assessore all’Ambiente, Raniero Selva - l’attenzione sui nostri litorali è massima. Stiamo procedendo con la sistemazione dei cannicciati per proteggere la sabbia dal vento». Una strategia che guarda oltre l’emergenza immediata e punta alla tutela dell’arenile nel medio periodo. Perché la posidonia non è un rifiuto, ma una barriera naturale contro l’erosione. Rimuoverla troppo presto significherebbe esporre la spiaggia a nuove mareggiate, con il rischio di perdere “l’oro bianco” di Alghero: la sabbia, patrimonio fondamentale per l’industria turistica cittadina. L’equilibrio è delicato. Da una parte l’esigenza di restituire decoro al Lido in vista delle festività, dall’altra la necessità di attendere il momento giusto per intervenire. ( c. f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 