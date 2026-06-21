Porte divelte, raid dei vandali a Su Forti 

Vandali di nuovo in azione a Su Forti, a Margine Rosso. Nei giorni scorsi i balordi hanno preso di mira le porte smantellando le ringhiere e gettandole a terra. Qualcuno che poi è passato di lì, ha posato l’inferriata vicino alla finestra ma ovviamente senza riuscire a fissarla.«Come comitato di Margine Rosso con l’associazione Amici dei fortini», spiega il presidente di Amici dei fortini Emanuele Contu, «avevamo sistemato delle panchine e organizzato iniziative per tenere lontani i vandali. Vediamo che c’è ancora tanto da fare». Il fortino era il primo nucleo della chiesa di San Luca. Una volta eretta la chiesa è stato usato per altri scopi come ad esempio per le celebrazioni dei matrimoni. Il presidio militare era stato realizzato agli inizi dell’800, poi il lento degrado. Negli anni Settanta la comunità di Margine Rosso, con i frati di sant’Antonio, si mobilitò per ristrutturare l’edificio e trasformarlo in chiesa. Negli anni 80 vide la luce la parrocchia di San Luca. ( g.da. )

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