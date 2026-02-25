VaiOnline
Basket Serie a.
25 febbraio 2026 alle 01:02

Polonara ancora operato: il rientro adesso è più vicino 

Sassari. Carlos Marshall si allena con la Dinamo, Achille Polonara spera di farlo presto, appena avrà il via libera dei medici. Intanto ha rassicurato tutti con un post su Instagram: «Intervento andato bene. Grazie per i tanti messaggi e per il solito calore». Era l'ultimo intervento della complessa fase iniziata a settembre col trapianto di midollo per combattere la leucemia mieloide acuta. «L'intervento serve per chiudere un buchetto nel cuore e si chiama ombrellino. Una passeggiata dopo quello che ho passato». Ora Polonara deve solo pensare a rimettersi in forma.

Intanto Sassari cerca di stringere per il sostituto di Jacob Pullen, andato in Turchia. Il nome caldo è quello del play Corey Davis, 185cm di altezza, attualmente in forza al Chemnitz, squadra che è decima nel campionato tedesco. Davis ha esperienza della serie A italiana: due stagioni a Trieste e due a Cremona, l'ultima nel 2024/25 con oltre 13 punti di media col 42% nelle triple. ( g.m. )

