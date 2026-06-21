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San Sperate.
22 giugno 2026 alle 00:36

Polemiche politiche sul conto consuntivo della Scuola di musica 

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Bonus sociale Tari, sagra delle pesche e Scuola civica di musica: di questo si è discusso nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di San Sperate.

Il punto più spinoso è stato il conto consuntivo del 2025 della Scuola di musica “Pinuccio Sciola”, approvato dal consiglio di amministrazione il 26 maggio. L’anno passato si è chiuso con 43mila euro di avanzo di amministrazione contro i 37mila del 2024, ha spiegato Fabio Madeddu, assessore alla Cultura. Un quadro buono solo sotto il profilo formale, secondo la minoranza. La consigliera d’opposizione Stefania Spiga, del gruppo San Sperate Tradizione e Futuro, ha criticato l’eccessiva prudenza nella programmazione: «Un ente simile non nasce per accumulare risorse finanziarie ma per erogare servizi culturali e formativi. Nel 2025 non è stato utilizzato neanche un euro dell’avanzo disponibile. Chiediamo al cda un piano di valorizzazione delle risorse accompagnato da un cronoprogramma».

L’avanzo costituisce un dato in crescita ma il progressivo calo della liquidità desta preoccupazioni: «Il fondo cassa si è ridotto di oltre il 59 per cento in due anni», ha aggiunto Spiga, «occorre comprendere se sia un trend strutturale e se esistano rischi futuri sulla liquidità». C’è anche chi sostiene che il patrimonio dell’ente possa essere sovrastimato: «Il libro cespiti non risulta aggiornato e come sappiamo i beni immobili influiscono in maniera importante sul bilancio», ha dichiarato Pierpaolo Casti, dello stesso gruppo di Spiga. L’assessore Madeddu ha promesso di approfondire sui cespiti e spiegato come il calo della liquidità sia dovuto invece ai ritardi nell’arrivo dei contributi dalla Regione.

Sulla Tari sono state regolate le modalità di applicazione del bonus sociale destinato alle circa 500 famiglie in situazioni di disagio economico. Approvato inoltre il trasferimento di 17mila euro dall’Unione dei Comuni per l’organizzazione della sagra delle pesche il 18 e 19 luglio.

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