Pogacar infinito, oggi 100ª vittoria? 

VALMEINIER. Tadej Pogačar ha conquistato in solitaria la vittoria nella tappa regina del 77° Critérium del Delfinato a Valmeinier 1800, consolidando la maglia gialla alla vigilia dell'arrivo finale. Lo sloveno è scattato a 12 chilometri dal traguardo sull'ultima delle tre salite di giornata, dopo Madaleine e Croix de Fer. Nel finale ha gestito lo sforzo, concedendo l’onore delle armi al grandi rivale Jonas Vingegaard, giunto a 14”. In classifica generale, il campione del mondo della Uae Emitaes ha 1'01” sul danese e 2’21” sul tedesco Florian Lipowitz (miglior giovane), terzo anche nella tappa, con Remco Evenepoel (ieri 5°) quarto a 4'11.

A soli 26 anni, Pogacar diventa il corridore in attività con il maggior numero di successi: 98 in carriera, che oggi potranno salire a 99 a addirittura a 100. La Visma di Vingegaard ha provato il tutto per tutto, attaccando dal chilometro zero con Victor Campenaerts, mandando Sepp Kuss nella fuga di giornata e persino nell’ultima salita con Mateo Jorgenson, dopo un generoso tenativo di Romain Bardet. Il francese, a lungo rivale di Fabio Aru, saluterà l’agonismo oggi, al temine della conclusiva Val d'Arc-Plateau du Mont Cenis di 133,3 km.

Mtb in Sardegna

Ieri è cominciata la “due giorni” di mountain bike allestita dal Progetto Sport a Platamona (Sassari). Dopo la prova nazionale giovanile di ieri (per Esordienti, Allievi e Juniores), oggi un altro cross country, il 13° Memorial Massimo Melis aperto alle categorie maggiori (Élite, Under 23 e Master), sempre maschili e femminili. Nella pineta di Abbacurrente si parte alle 12.45.

