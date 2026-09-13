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14 settembre 2026 alle 00:49

Poetto, mezzo milione per i nuovi giochi 

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Nuovi giochi nell’area del lungomare Poetto dedicata ai bambini, nel tratto vicino all’ex Bussola. Un intervento finanziato dal Comune con 550mila euro, con tanto di indirizzi alla progettazione approvati in Giunta. Nel documento si parla di «riqualificazione funzionale ed estetica dell’area ludica esistente, con la realizzazione di nuovi spazi da gioco di tipo inclusivo, il rinnovo delle attrezzature di gioco, il miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità e sicurezza dell’area, contribuendo alla valorizzazione del lungomare Poetto».

Nell’area o sono attualmente presenti dei giochi, alcuni sostituiti di recente come le altalene a molla, altri - come la piramide per arrampicata, il trenino e l’altalena doppia - versano invece in stato di degrado e non sono più utilizzabili in sicurezza. Il nuovo progetto prevede quindi la sostituzione dei giochi attuali con altri nuovi da installare accanto a passeggiata e pista per bici e runner.

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