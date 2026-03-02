Poetto e Sant’Elia: stanziati 1,4 milioni 

Un milione e 400 mila euro per i danni causati al Poetto e a Sant’Elia dal ciclone Harry, che ha colpito duramente il capoluogo il 19, 20 e 21 gennaio. Il provvedimento è stato preso dalla Giunta comunale che ha approvato una delibera (la numero 45 del 27 febbraio 2026) per lavori di “somma urgenza”. Il provvedimento – firmato dal Servizio mobilità, infrastrutture e reti - fa parte del piano in vista dell’America’s Cup. “Alla copertura della spesa complessiva di si provvederà con variazione di bilancio contestualmente al riconoscimento del debito della medesima somma da parte del Consiglio comunale”, è scritto nella delibera.

Sant’Elia

La furia del ciclone si è abbattuta con particolare violenza a Sant’Elia, causando ingenti danni dal Lazzaretto sino alla spiaggia del parcheggio Cuore. Una zona particolarmente importante per l’America’s cup - il Lazzaretto sarà “l’area fan” dell’evento – che il 26 febbraio è stata visitata dal leader del M5S Giuseppe Conte, accompagnato dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dall’assessora comunale Luisa Giua Marassi. La prima fase dell’intervento, che ha uno stanziamento di 640.000 euro, riguarderà un’indagine strutturale della banchina, anche con l’utilizzo di georadar, per verificare gli sgrottamenti; si passerà poi al ripristino della funzionalità della scogliera di protezione della banchina del lungomare con il ripristino della barriera frangiflutti e il riposizionamento dei blocchi mancanti; il rifacimento della pavimentazione in granito nei tratti danneggiati e della funzionalità della ringhiera di protezione in acciaio inox; la riparazione dell’impianto di illuminazione pubblica; il ripristino della pista ciclabile nel tratto fra il piazzale del Lazzaretto e il parcheggio confinante.

Poetto

La mareggiata di gennaio ha provocato importanti danni anche al Poetto. Un sopralluogo effettuato nei giorni successivi dai tecnici comunali ha evidenziato “come il sito si presenti in grave compromissione funzionale e strutturale”. A farne le spese le piattaforme in decking, distrutte nella struttura portante e calpestabile e sepolte da sabbia mista a detriti, provenienti dal fondo marino e trasportato dalla mareggiata sulle piattaforme. Con 630 mila euro saranno effettuati i lavori di pulizia delle strutture; smistamento e smaltimento del materiale raccolto, vaglio e pulizia della sabbia ed eventuale riposizionamento nel lungomare; ripristino delle piatteforme realizzate in Decking nei tratti danneggiati.

I 70.000 euro restanti sono stati impiegati per interventi nelle strade del Poetto invase dalle sabbia, che è stata vagliata e pulita (nel caso, sarà riposizionata nella spiaggia), e nelle caditoie delle acque bianche e nere.

